Пробеги по легендарному городку писателей. Участники узнают где жил Борис Пастернак, какие романы, рассказы Булата Окуджавы родились в маленьком дачном домике в Переделкино и почему Максима Горького можно считать основателем этого городка. Увидишь дома Чуковского, Евтушенко и знаменитое кладбище Переделкино, которое стало писательским некрополем. Темп: 6:30 Дистанция: 12 км Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.