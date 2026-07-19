Маршрут беговой экскурсии проходит по основным достопримечательностям заповедника. Дружной компанией пробежишь около 11 км в легком темпе с остановками у знаковых мест. Увидишь Церковь Казанской иконы Божией Матери, Спасские ворота, Деревянный дворец царя Алексея Михайловича. Беговой темп: 6.30 Дистанция: 11 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.