На экскурсии пробежишь по Страстному, Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам. Увидишь 9 театров, 32 памятника, Пушкинский дуб, здание ТАСС, кинотеатр «Художественный» и другие исторические здания. Дистанция: 7 км Беговой темп: 6.30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.