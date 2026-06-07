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Беговая антропология: «Практики адаптации и управления из Амазонии»

парк искусств Музеон, площадка Nova

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 1000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Пробежка вдоль Москвы-реки с Сергеем Кабановым, участником трех антропологических экспедиций к коренным народам Амазонии (Колумбия, Перу, Венесуэла). Разберёшь, какие модели выживания, коммуникации и управления, отработанные веками в среде с высокой неопределенностью, применимы в бизнесе и городской повседневности. Сергей Кабанов: Консультант по развитию продаж и трансформации бизнеса, 20 лет управленческого опыта в крупнейших международных компаниях, попечитель и волонтер фонда «БольшеЧемМожешь», автор телеграм-канала «Сын реки/Сергей Кабанов». О чем узнаешь на пробежке? 1. Река как инфраструктура. У коренных народов Амазонии река не просто вода. Это логистика, безопасность и способ распределения ресурсов. 2. Управление в условиях неопределенности. Что современному руководителю стоит перенять у индейцев Амазонии. 3. Вождь как первый среди равных. Как в обществах без письменности, судов и полиции поддерживается порядок и принимаются стратегические решения. Темп: 6.30 Дистанция: 7 км Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на лекцию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то она отменяется.

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