Пробежка вдоль Москвы-реки с Сергеем Кабановым, участником трех антропологических экспедиций к коренным народам Амазонии (Колумбия, Перу, Венесуэла). Разберёшь, какие модели выживания, коммуникации и управления, отработанные веками в среде с высокой неопределенностью, применимы в бизнесе и городской повседневности. Сергей Кабанов: Консультант по развитию продаж и трансформации бизнеса, 20 лет управленческого опыта в крупнейших международных компаниях, попечитель и волонтер фонда «БольшеЧемМожешь», автор телеграм-канала «Сын реки/Сергей Кабанов». О чем узнаешь на пробежке? 1. Река как инфраструктура. У коренных народов Амазонии река не просто вода. Это логистика, безопасность и способ распределения ресурсов. 2. Управление в условиях неопределенности. Что современному руководителю стоит перенять у индейцев Амазонии. 3. Вождь как первый среди равных. Как в обществах без письменности, судов и полиции поддерживается порядок и принимаются стратегические решения. Темп: 6.30 Дистанция: 7 км Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа. Примечание: Если на лекцию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то она отменяется.