Бег вместо свайпов: на первом ночном полумарафоне Москвы Chebanov и «Лига Героев» запустят проект «Бегом знакомиться». Пока миллионы людей ищут знакомства в приложениях, в Москве предлагают альтернативу — встретиться в реальной жизни. 8 августа на первом ночном полумарафоне столицы Chebanov и «Лига Героев» представят совместный проект «Бегом знакомиться» — коллаборацию музыки и спорта, которая превратит фестиваль «Лига Спорт. Фест» в пространство для новых встреч. Каждый желающий может взять браслет в фан-зане: красный — мне комфортно одному, зелёный — хочу познакомиться. Именно так окружающие будут понимать твоё намерение. Также на каждом браслете будет находиться QR-код, перейдя по которому можно поучаствовать в розыгрыше билета на концерт от Chebanov и подарков от «Лиги Героев». В 20:10 артист проведёт массовую разминку, исполнит свои главные хиты и даст официальный старт необычному забегу знакомств. Проект стал продолжением концертной концепции «Свидание, танцы, любовь», которую Chebanov впервые выводит за пределы сцены. Идея проекта проста: самые искренние знакомства рождаются не в переписке, а там, где людей объединяют общие эмоции и впечатления. Вместо свайпов — совместная дистанция, вместо переписок — живое общение, а вместо случайных совпадений алгоритмов — тысячи людей, готовых сделать первый шаг навстречу новым знакомствам. На один вечер «Лужники» станут территорией знакомств без экранов. Здесь можно встретить новых друзей, единомышленников, найти партнёра для совместных тренировок или человека, с которым захочется продолжить общение уже после финиша. Всего в «Лига Спорт. Фест» примут участие более 15 тыс. атлетов. Олимпийский комплекс «Лужники» Локация: 55.721745,37.552619