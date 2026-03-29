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[Места закончились] Бег, завтрак, кино и кайф

Дом культур
Сретенка 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Внимание, регистрация на бег закрыта. Бег по весенним улицам в трёх группах + просмотр фильма «Беги, Лола, беги». План приключения: Сбор всех участников в 10:15, старт в 10:45 Разминка. Все участники делятся на группы — Сексуальный темп (Sexy Pace): 5 км в темпе 7:30-8:00 мин/км — Весёлый темп (Part Pace): 8 км в темпе 6-6:30 мин/км — Ракетный темп (Rocket Pace): 10 км в темпе 5:30 мин/км После будет быстрая заминка и все отправляются на кинобранч.

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