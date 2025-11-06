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Beeswax & Olesya

Гончарная улица, 7/4с1

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1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Замирать в танце под вспышки стробоскопа и снова отдаваться ритму, утопая в историях любви, разлуки и путешествий...» Beeswax & Olesya — это крепко сложенная поп-музыка для тех, кому она надоела в привычном воплощении. Изящный вокал, работающий в связке с качающими битами и гитарой, которая есть только там, где это нужно. Коллектив экспериментирует со звуком, вдохновляясь различными веяниями танцевальной электроники и инди-поп музыки.

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