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Бэд Адик. Рашн Тач

Берзёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Русский спорт, три полоски, падик и славик кор. Три полоски давно прописались в русском визуальном коде. БЭК собирает движ на танцполе «Берёзки»: спортивный шик, советская закалка, поп-культура и фэшн. Специальный привоз из Санкт-Петербурга — Turbosh с дерзким диджей-сетом в эстетике рашн тач. Лайн-ап: — Sasha Petrov — Kirakira — Mintsev — Marisa — Harryotvali — Loony Maks — Yan + Yuki + Секретные гости А также баунс, бильярдный ВИП--зал с AUX-танцполом, самая красивая публика столицы и 10 тонн берёзового сока в баре. Дресс-код: славик кор / адидас / 3 полоски

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