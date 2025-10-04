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Beauty bazaar day

«Депо. Москва» Фудмолл
Лесная ул., 20 стр.3

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Фестивали

Про событие

Фестиваль, объединяющий любителей косметики и ухода для выгодного шопинга, получения новых знаний и неформального общения с экспертами индустрии. В течение двух дней, с 10:00 до 23:00, первый этаж фудмолла превратится в настоящий рай для бьюти-гурманов. Гостей ждёт более 15 локальных и международных брендов, включая как новые имена, так и хорошо известные марки. Среди участников: Bronsun, Art&Fact, Bhab, Kristall Minerals, Deborah Milano, Holika Holika, FarmStay, 1753 Cosmetics, Soul Nails и многие другие. Что тебя ждёт? — Выгодные покупки: все бренды-участники предоставят специальные предложения и акции, позволяющие приобрести любимую косметику по привлекательным ценам — Экспресс-преображение: моментальный макияж от профессионалов Deborah Milano и Kristall Minerals, а также броу-бар от Bronsun — Развлечения и подарки: беспроигрышное колесо фортуны от FarmStay и фотобудка от Holika Holika — Знакомство с экспертами: Анастасия Смирнова — эксперт по минеральной косметике и профессиональный визажист (Kristall Minerals) и Мария Чукова — топ-мастер, инфлюенсер и тренер бренда Bronsun

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