Группа была признана одним из ярких открытий 2023 года по версии критиков и музыкальных изданий. Вокалист и сонграйтер Иван Подгороднев выделяется своим выразительным голосом и уникальной музыкальностью. Его классическое музыкальное образование в области академического пения несомненно помогает создавать запоминающиеся и яркие аранжировки для песен Beautiful Boys. Басист Антон Рогожников придаёт выступлениям уверенность и спокойствие, а ударник Иван Осипов демонстрирует виртуозное владение ударными инструментами. Тексты песен группы наполнены романтикой и ассоциативностью, а мощная энергетика Ивана способствует тесному взаимодействию с аудиторией.