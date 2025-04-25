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Beautiful Boys

Партийный пер., 1, корп. 6

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Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа была признана одним из ярких открытий 2023 года по версии критиков и музыкальных изданий. Вокалист и сонграйтер Иван Подгороднев выделяется своим выразительным голосом и уникальной музыкальностью. Его классическое музыкальное образование в области академического пения несомненно помогает создавать запоминающиеся и яркие аранжировки для песен Beautiful Boys. Басист Антон Рогожников придаёт выступлениям уверенность и спокойствие, а ударник Иван Осипов демонстрирует виртуозное владение ударными инструментами. Тексты песен группы наполнены романтикой и ассоциативностью, а мощная энергетика Ивана способствует тесному взаимодействию с аудиторией.

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