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Bathroom

Центральный дом актера, ул. Арбат, 35

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

«Bathroom» – лёгкий эксцентричный моноспектакль (комедия положений) без слов, в котором стирается грань между реальностью и вымыслом. История девушки, которая застряла в чужой ванной комнате и ищет выход из сложившейся ситуации. Каждая её попытка заканчивается крахом. Героиня проживает каскад эмоций: истерика сменяется принятием и расслаблением, отчаяние – погружением в мир мечтаний и фантазий! На сцене Анна Музыченко — одна артистка, множество амплуа, трансформирующаяся декорация и музыка группы The Hatters. Продолжительность – 1 час (без антракта).

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