«Bathroom» – лёгкий эксцентричный моноспектакль (комедия положений) без слов, в котором стирается грань между реальностью и вымыслом. История девушки, которая застряла в чужой ванной комнате и ищет выход из сложившейся ситуации. Каждая её попытка заканчивается крахом. Героиня проживает каскад эмоций: истерика сменяется принятием и расслаблением, отчаяние – погружением в мир мечтаний и фантазий! На сцене Анна Музыченко — одна артистка, множество амплуа, трансформирующаяся декорация и музыка группы The Hatters. Продолжительность – 1 час (без антракта).