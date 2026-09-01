ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ванная комната (Bathroom)

Театр в Хамовниках, улица Хамовнический Вал, 34

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Лёгкий эксцентричный моноспектакль (комедия положений) без слов, в котором стирается грань между реальностью и вымыслом. История девушки, которая застряла в чужой ванной комнате и ищет выход из сложившейся ситуации. Каждая её попытка заканчивается крахом. Героиня проживает каскад эмоций: истерика сменяется принятием и расслаблением, отчаяние – погружением в мир мечтаний и фантазий! Невидимая стена между сценой и залом растворяется: героиня выборочно вступает в непосредственное взаимодействие со зрителями, превращая их в активных участников спектакля. На сцене Анна Музыченко — одна артистка, множество амплуа, трансформирующаяся декорация и музыка группы The Hatters. Продолжительность – 1 час (без антракта).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста