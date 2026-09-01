Лёгкий эксцентричный моноспектакль (комедия положений) без слов, в котором стирается грань между реальностью и вымыслом. История девушки, которая застряла в чужой ванной комнате и ищет выход из сложившейся ситуации. Каждая её попытка заканчивается крахом. Героиня проживает каскад эмоций: истерика сменяется принятием и расслаблением, отчаяние – погружением в мир мечтаний и фантазий! Невидимая стена между сценой и залом растворяется: героиня выборочно вступает в непосредственное взаимодействие со зрителями, превращая их в активных участников спектакля. На сцене Анна Музыченко — одна артистка, множество амплуа, трансформирующаяся декорация и музыка группы The Hatters. Продолжительность – 1 час (без антракта).