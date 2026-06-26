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Bassmatic Records

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Космодамианская наб., 2

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от 2500₽ до 13500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Внимание! В пятницу по прогнозу музыкальный градус на отметке выше климатической нормы. Ожидаются жаркие танцы, веселье на максимуме и освежающие напитки. • 12 часов • 20 артистов • 3 ведущих артиста: Pola, W.D.L & Nobe, Stereoporno • 3 музыкальные точки: летний двор, зал-библиотека, танцевальный бар • уличная еда Это будет вечеринка-презентация летнего сборника BassmaticBOX. Также будут праздновать сразу три дня рождения — WilyamDeLove и Nobe, Monado. 18:00-23:00 Летний двор 23:00-06:00 Библиотека и бар

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