Погуляешь по старинным московским кварталам, будешь любоваться архитектурой, поговоришь об удивительных историях домов и судьбах людей. А в перерывах посетишь 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут. В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Даты и время смотри на сайте.