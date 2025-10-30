Возраст 18+
Еда
Про событие
Погуляешь по старинным московским кварталам, будешь любоваться архитектурой, поговоришь об удивительных историях домов и судьбах людей. А в перерывах посетишь 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут. В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Даты и время смотри на сайте.
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