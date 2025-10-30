ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах

Подробности у организатора

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погуляешь по старинным московским кварталам, будешь любоваться архитектурой, поговоришь об удивительных историях домов и судьбах людей. А в перерывах посетишь 3 нестандартных бара или ресторана, гармонично вписанных в маршрут. В стоимость включён 1 коктейль в одном из баров. Даты и время смотри на сайте.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста