Тематическая вечеринка Barbie + Kens в DFF, где клуб превращается в кукольный домик. Дебютный диджей-сет instagram-дивы и тикток-звезды Насти Badbarbie, а в роли Кенов выступают ЛАУД, DJ Arтик + Spaida, Gucci Kale и Dima Noire. Оплата на входе наличные / QR код. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30. Задний двор работает в осеннем режиме.