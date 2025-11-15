В эту субботу приходи отмечать день рождения короля подземки SoundCloud и самого трудолюбивого продюсера в стране BORIS REDWALL! В программе запланированы одни легенды: — автор супер-хита «Свага» мистер Hellovercavi — маэстро DJ Kras — Joviee — новый официальный диджей Saluki и участник Carnival Records — отцы Саундклауда и пастыри английской музыки сэр Orbly и мистер Kalab — новичок из Белоруси с очень крутой музыкой, дорогой брат Saveliy Silyava. А также со специальным сетом в честь дня рождения выступит Boris Redwall. Оплата на входе: qr-код / наличные. FC/DC. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30. Задний двор работает в осеннем режиме.