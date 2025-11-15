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Barbaris: Boris Redwall Birthday Bash

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу приходи отмечать день рождения короля подземки SoundCloud и самого трудолюбивого продюсера в стране BORIS REDWALL! В программе запланированы одни легенды: — автор супер-хита «Свага» мистер Hellovercavi — маэстро DJ Kras — Joviee — новый официальный диджей Saluki и участник Carnival Records — отцы Саундклауда и пастыри английской музыки сэр Orbly и мистер Kalab — новичок из Белоруси с очень крутой музыкой, дорогой брат Saveliy Silyava. А также со специальным сетом в честь дня рождения выступит Boris Redwall. Оплата на входе: qr-код / наличные. FC/DC. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30. Задний двор работает в осеннем режиме.

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