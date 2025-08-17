В эту субботу клуб из Москвы телепортируется в знойные фавелы Рио с латинскими бэнгерами и жгучими танцами! За пальтами легенды Бразилии — невероятный DJ TSUNAMI в окружении супер див в роскошных костюмах и байле-гигант, диджей и танцор MICHEL DE PAULA. Специальные гости — короли SoundCloud со спешл-сетами и ремиксами — BORIS REDWALL и DJ YASTREB Полный лайнап: Boris Redwall / DJ Tsunami / Carnival Divas / DJ YASTREB / EL ARTHURIO / TONY DIABLO / Давид Чебанов / Антон Савенко / MICHEL DE PAULA / INSANDO / BAD ZU / GUCCI KALE FC/DC