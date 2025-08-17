ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Baile Do Brazil

Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу клуб из Москвы телепортируется в знойные фавелы Рио с латинскими бэнгерами и жгучими танцами! За пальтами легенды Бразилии — невероятный DJ TSUNAMI в окружении супер див в роскошных костюмах и байле-гигант, диджей и танцор MICHEL DE PAULA. Специальные гости — короли SoundCloud со спешл-сетами и ремиксами — BORIS REDWALL и DJ YASTREB Полный лайнап: Boris Redwall / DJ Tsunami / Carnival Divas / DJ YASTREB / EL ARTHURIO / TONY DIABLO / Давид Чебанов / Антон Савенко / MICHEL DE PAULA / INSANDO / BAD ZU / GUCCI KALE FC/DC

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста