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Барахло

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Карнавал на блошином рынке. Разговоры с торговцами и постоянными клиентами рынков в Измайлове, Салтыковке и Новоподрезкове стали основой спектакля об уникальном месте. Об оживленном перекрёстке, на котором встречаются жители разных миров: интеллигенты и маргиналы, страстные коллекционеры и «лишние» люди, мигранты, нищие, бандиты, художники и мажоры. Барахолка — как спрессованный пласт жизни, как квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры, в которой уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления. Исповеди и беседы «барахольщиков», сцены рыночного быта — настоящая энциклопедия непарадной жизни, разворачивающейся «на обочине» общепризнанных границ успеха. Современные обитатели «блошек» отчасти напоминают героев Горького или Достоевского. А в их биографиях, текстах, представлениях о горе и счастье воспроизводится сложный, противоречивый образ сегодняшней действительности. «Барахло» — это не только разговоры и яркие персонажи, здесь важна и музыкальная партитура, неочевидно соединяющая песни из репертуара российских и зарубежных звёзд. Взаимодействие разных стилей и жанров, эпох и эстетик — звуковой портрет барахолки, чья пестрая природа соткана из противоположностей и крайностей. Продолжительность: 2 часа

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