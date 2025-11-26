Встреча трех разных барных миров — энергии, наследия и технологий. 26 и 27 ноября в Insider Bar двухдневный гест: воркшоп и гостевая смена казахстанского бара Barmaglot при участии коньячного Дома Camus. Barmaglot — один из самых известных high-energy баров Казахстана. Остроумный – как и положено проекту, вдохновленному «Алисой в Стране Чудес. И авторитетный – по признанию экспертов мирового рейтинга 50 Best Discovery, признавшего его лидером и новатором барной индустрии Казахстана. Экспериментируя с национальными продуктами, он превращает традиции кочевых народов в современные коктейли на основе кумыса и шубата. И новый яркий опыт специально для Москвы — в дуэте с коньячным Домом Camus, 160 лет производящим коньяки с богатым купажом, от дерзких молодых напитков до элегантных премиальных. В среду в 14:00 гест откроет нетворкинг бар-менеджера Barmaglot Анатолия Чижикова, амбассадора Bacardi Martini, Perfect Glass и Perfect Foam. Он расскажет об идентичности high-energy бара, создании места с характером и работе с локальными ингредиентами. А в 15:15 свою лекцию начнёт Константин Плесовских - о ценностях коньячного дома Camus и том, как семейная философия формирует вкус и стиль их коньяков. Дресс-код Insider Bar: Business casual Забронировать столик можно по номеру телефона.