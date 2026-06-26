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БаняФест

Суздаль, Горячие ключи, ул. Коровники, 14

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Это культовое банное событие. За 17 лет фестиваль стал настоящей мечтой для любителей бани и профессиональной гордостью для специалистов отрасли. 6300+ гостей, 14га площадь фестиваля, 60 работающих бань, 120 компаний участников, 85 участников в ярмарке. Тебя ждёт тест-драйв печей и бань, мастер-классы по парению, концерт, банные турниры и море активностей. Приезжай, чтобы всё увидеть своими глазами и прочувствовать на своем теле. Больше информации: https://banyafest.ru/ https://vk.com/banyafestru https://t.me/banyafest

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