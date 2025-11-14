Британец лорд Дойл живёт в шикарном отеле в Макао. Он пытается поймать удачу за карточным столом, но спускает последние деньги. Мужчина должен отелю, по делу о мошенничестве в Лондоне за ним охотится частный детектив, но Дойл уверен — вот-вот ему повезёт в казино. Последнюю надежду он видит в женщине Дао Мин, которая кредитует проигравшихся игроков, но она загадочно исчезает. Азарт, роскошь и одиночество на фоне Макао. Оригинальный, нетривиальный сюжет и блистательная игра Колина Фаррелла. Фильм, который смотрится на одном дыхании и заставляет думать и сопереживать долгое время после финальных титров. Выручка идёт в пользу котиков из «Котобюро».