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Баллада о маленьком игроке

Котобюро
Садовая-Кудринская ул., 21, стр. 4

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Британец лорд Дойл живёт в шикарном отеле в Макао. Он пытается поймать удачу за карточным столом, но спускает последние деньги. Мужчина должен отелю, по делу о мошенничестве в Лондоне за ним охотится частный детектив, но Дойл уверен — вот-вот ему повезёт в казино. Последнюю надежду он видит в женщине Дао Мин, которая кредитует проигравшихся игроков, но она загадочно исчезает. Азарт, роскошь и одиночество на фоне Макао. Оригинальный, нетривиальный сюжет и блистательная игра Колина Фаррелла. Фильм, который смотрится на одном дыхании и заставляет думать и сопереживать долгое время после финальных титров. Выручка идёт в пользу котиков из «Котобюро».

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