Облик Замоскворечья был создан купцами, облик острова Балчуга — правителями. Так они и существуют бок о бок, очень разные, но вместе — соединённые мостами. На острове нет единого архитектурного ансамбля, сплошь перемешанные строения с самых разных эпох и в этом его несомненная прелесть, ведь больше таких островов не сыскать. Поэтому по Замоскворечью пройдёшь немного, но увидишь несколько исторических зданий — это всё, чтобы ощутить контраст соседей. Ну, а окончание путешествия будет у ГЭС 2. Долгое время об этом здании не вспоминали, да его и не было видно из-за плотной застройки. Сегодня же ГЭС 2 впечатляет своим многообразием, став объектом искусства. Главное, на этой экскурсии ты не встретишь высоток, закрывающих небо, хотя раньше именно здесь были одни из самых высоких зданий столицы вплоть до середины XX века. Место встречи: м. Новокузнецкая, на улице у вестибюля (один выход). Окончание: ГЭС 2 (у Патриаршего моста) Продолжительность: 2 часа Доступные даты: 28 февраля в 18:30