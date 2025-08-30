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Балансс

Swan Lake, улица Крымский Вал, 9с22

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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, посвящённая закрытию летнего сезона с гостями и резидентами саундсистемы Балансс. В лайнапе: Zlaman / ZOK ZOK / Adamov / Dima Studitsky / Sergey Sapunov / Duhov / PHILLA / Sergey Sanchez Уникальное расположение под открытым небом и в самом центре Парка Горького позволяет танцевать от заката до рассвета и наслаждаться свежестью и красотой природы. FC/DC Для бронирования столов звони : +7 (499) 288-84-68 Для девушек бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time».

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