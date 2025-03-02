И содержание, и форма «Балаганчика» туманны и хрупки. Вместо реальных событий – впечатления и символы, вместо действительной жизни – сказочный, игрушечный мир, вместо живых людей – кукольные маски... На один вечер мы перенесемся в заснеженный Санкт-Петербург 1906 года. Это маленькая лирическая драма в стиле символического искусства. Изысканная и утонченная зарисовка на тему пьесы А.Блока «Балаганчик» и поэзии символизма. Постановка о творчестве и театре, одиночестве, поиске вдохновения и себя, противоречиях души и разума, иллюзиях и мечтах. Театр-балаган – как идея преодоления ужасной, омертвевшей действительности. Преодоление силами искусства... Режиссер-постановщик: Янина Барабаш В ролях: Янина Барабаш, Александра Жаркая, Полина Дробинина.