Balagan: Зазеркалье
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Вечер грандиозной сказочной инсталляции. Центральное место займёт особый зарубежный гость, а артисты театра и цирка создадут праздничную атмосферу дня рождения проекта Balagan!
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