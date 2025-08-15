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Balagan: Зазеркалье

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Вечер грандиозной сказочной инсталляции. Центральное место займёт особый зарубежный гость, а артисты театра и цирка создадут праздничную атмосферу дня рождения проекта Balagan!

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