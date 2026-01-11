В программе пышного макабрического раута: — фантастическое убежище биомеханических форм жизни из будущего на первом этаже в форме кибер-тыквы; — этажом выше — готический блеск вампирских клыков и шёпот чёрных крыльев для гостей из далёкого прошлого; — мастера перевоплощений для создания любого образа в день мероприятия; — самые призрачные прозрачные в мире выборы Герцога и Герцогини Ужасов; — приветственные эликсиры и спецменю. Ну и кончено музыка и танцы до утра, а конкретнее: 30 октября: Супер-группа «Саботаж» раздаст стиля в духе рок-эстрады ушедшей эпохи, затем диджеи Discopank, Sohora, Glebus окутают ночь мистическими чарами. 31 октября: Нагонят жути электро-фанк герои Toozy Tunes, а диджей-сеты Ushanka, Misha Mescherin, Skorpymlk поднимут даже мёртвых. Пятница и суббота 30 и 31.10 с 19:00 Вход свободный, можно забронить столик