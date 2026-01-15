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Бал пожарных

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ты видишь слишком много! В провинциальном городке ежегодно проходит бал, устраиваемый местной пожарной командой. Вечер с конкурсами, танцами и лотереей должен стать образцом единства и веселья, но всё проходит не так, как запланировано: маски показного энтузиазма разбиваются, истинные помыслы раскрываются и бал постепенно скатывается в абсурд, обнажая лицемерие общества. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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