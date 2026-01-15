Ты видишь слишком много! В провинциальном городке ежегодно проходит бал, устраиваемый местной пожарной командой. Вечер с конкурсами, танцами и лотереей должен стать образцом единства и веселья, но всё проходит не так, как запланировано: маски показного энтузиазма разбиваются, истинные помыслы раскрываются и бал постепенно скатывается в абсурд, обнажая лицемерие общества. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.