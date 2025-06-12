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Бал кукол

Тишинская площадь, 1с1

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от 500₽ до 700₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Место притяжения художников со всей страны: более 400 авторов с более чем 4 тысячами экспонатов. Каждая кукла уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми их них авторы кропотливо работают несколько месяцев. Также, на выставку приедут авторские медведи и дизайнерские игрушки. Все экспонаты можно приобрести себе или в подарок. 12 июня: 12:00 – 20:00 13 июня: 11:00 – 20:00 14 июня: 11:00 – 20:00 15 июня: 11:00 – 19:00

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