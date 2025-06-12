Место притяжения художников со всей страны: более 400 авторов с более чем 4 тысячами экспонатов. Каждая кукла уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми их них авторы кропотливо работают несколько месяцев. Также, на выставку приедут авторские медведи и дизайнерские игрушки. Все экспонаты можно приобрести себе или в подарок. 12 июня: 12:00 – 20:00 13 июня: 11:00 – 20:00 14 июня: 11:00 – 20:00 15 июня: 11:00 – 19:00