Ансамбль Opus Posth под управлением Татьяны Гринденко представит вечер музыки Иоганна Себастьяна Баха. Программа концерта строится вокруг «Кофейной кантаты», написанной в 1732–1734 по заказу кафе Циммермана в Лейпциге — так хозяин стремился популяризировать кофе и кофейные дома. Это одна из самых известных и часто исполняемых светских кантат Баха — и безусловно самая легкомысленная. Её герои — бюргер, недолюбливающий кофе, и его дочь, которая не может без него жить. Отец всячески пытается отвадить дочь от употребления кофе, она упирается и воспевает модный напиток, побеждает молодость — и кофе. Кантата позже исполнялась в кафе Циммермана и собирала большую публику. Кроме «Кофейной кантаты» на концерте прозвучат избранные сочинения для клавесина, скрипичная соната и трио-соната из «Музыкального приношения» — сочинения, написанного Бахом по заказу прусского короля Фридриха II.