«Back to the roots» («Вернуться к корням») — своеобразная отсылка к музыке рэгги, возвращение к основам, к истокам. В случае ансамбля Hauntology основы — это российская культура и музыка, что бы это ни значило и какие бы влияния она на себе не испытывала. В этом концерте музыканты ансамбля Hauntology и оркестра Prometheus обращаются к творчеству русских композиторов, а также самих участников ансамбля. Как всегда, в концерте отсутствует деление на жанры высокой/низкой культуры, что подкрепляется финальным номером — пьесой Дмитрия Курляндского, изучающей природу современного фольклора, а именно техно-музыки и рейва. Этот концерт — пространство «ноубрау», пользуясь терминологией Джона Сибрука, возвращение к основам самого ансамбля Hauntology — искренности, красоте и отсутствию рамок и границ.