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Вдохновляющий инди-поп проект с ласковым голосом, цепкими строчками и невероятной харизмой. Окутает своей нежностью, донесёт, что «молодость тебя не простит, если ты будешь грустить», заставит поверить в себя и отпустит жить в предстоящий декабрь. Васса Бокова музыкант, автор песен, актриса театра и кино, вы могли видеть её в сериалах «Король и шут», «Жвачка», «Высокий сезон» и слышать на фестивалях «Дикая мята», «Доброфест», «Ленинградские мосты и тд.
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