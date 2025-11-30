Вдохновляющий инди-поп проект с ласковым голосом, цепкими строчками и невероятной харизмой. Окутает своей нежностью, донесёт, что «молодость тебя не простит, если ты будешь грустить», заставит поверить в себя и отпустит жить в предстоящий декабрь. Васса Бокова музыкант, автор песен, актриса театра и кино, вы могли видеть её в сериалах «Король и шут», «Жвачка», «Высокий сезон» и слышать на фестивалях «Дикая мята», «Доброфест», «Ленинградские мосты и тд.