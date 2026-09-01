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Бабули на берёзах

Невротик
Яузская улица, 5

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от 333₽ до 444₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Вечеринки

Про событие

Бредовое долголетие представляет: дискотека 1920-х. Революционные ритмы для «Дада, ещё как молода» и «Каждый молод-молод-молод». Повле — электромеханический концентрический эмбиент; Мц Бабкин сосок — динамические аудиальные конструкции из свободных шумов; Аза Сокол — микрокассетный ритмический шум; Онибаба — интеллигентная танцевальная музыка, силовой шум; Времени провал — шум, мюзикь натурэль, поп эмбиент, спокен ворд; Пшыпадковэ Бздуры — авант-рок ритуально импровизационная коалиция; ТЕХКОМ — экспериментальный импровизационный фри-джаз октет с элементами шум-рока и пост-панка; Микродыщдыщ — неудачные шумовые дубли и ненастоящее техно; Диана Шолк — темный вокальный эмбиент. А также... Сканворды, Веночки из луговых цветов, Ванночки для ног, Педикюр, Антикварная еда, Показ документально социального фильма «Бабули на березах». И многое другое... Пенсионерк/ам бесплатно.

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