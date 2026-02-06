Treff8 будет праздновать свой четвёртый день рождения. За это время клуб провёл сотни вечеринок и приглашал самых разных исполнителей, с каждым годом становясь всё опытнее с одной простой целью — радовать тебя качественной музыкой и громкими именами в лайнапе. 6 февраля выступит Peredel — его выступления на день рождения клуба стало уже своеобразной традицией. Main: Peredel Deomid Zakir Kiida Nelli Loft Room: Highlite Mr Morek Agni