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Treff8 будет праздновать свой четвёртый день рождения. За это время клуб провёл сотни вечеринок и приглашал самых разных исполнителей, с каждым годом становясь всё опытнее с одной простой целью — радовать тебя качественной музыкой и громкими именами в лайнапе. 6 февраля выступит Peredel — его выступления на день рождения клуба стало уже своеобразной традицией. Main: Peredel Deomid Zakir Kiida Nelli Loft Room: Highlite Mr Morek Agni
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