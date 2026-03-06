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Айседора. Танец жизни

Культурный Центр «Москвич», Волгоградский проспект, 46/15

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Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Это мультижанровый спектакль сформированный из дневников Айседоры: воспоминаний танцовщицы ХХ века и художественных образов, возникающих в её танцевальных поисках, концентрация многочисленных переездов и любимых ею мужчин. Атмосфера звуков того времени передаётся при помощи живого вокала. Зрители увидят Айседору Дункан такой, какой она была до приезда в Россию и осталась до конца своих дней. История формируется из воспоминаний знаменитой танцовщицы и художественных образов, возникающих в её творческих поисках. Весь путь Айседоры — девочка, девушка, женщина, бабушка — показан одновременно и нелинейно. Каждый взгляд на момент и поступок, сплетаясь с другими, создает объёмную картину самой жизни, с сюрпризами, подарками и неумолимым движением по реке времени. 7 женщин, которые пробуют её свободу, боль, рассказывая про весь путь Айседоры.

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