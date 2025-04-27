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Айседора Дункан: жизнь в движении и движение жизни

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 16+

Про событие

Айседора Дункан вышла на сцену босиком — и изменила весь танец. Её античный хитон, свободные жесты и абсолютная независимость стали началом новой хореографической эпохи. Она танцевала, как жила — и жила, как танцевала: нарушая правила, вдохновляя и оставаясь верной себе. На лекции ты узнаешь как Дункан повлияла на развитие танца в России и за её пределами, как её идеи были восприняты в культуре XX века, и как её ученицы продолжили развивать искусство выразительного движения. Лектор: Наталья Коршунова, кандидат искусствоведения, историк балета и танца, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Автор многочисленных статей и публикаций по истории хореографии XX века. Стоимость билетов: Полный билет — 350 рублей Льготный билет — 250 рублей

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