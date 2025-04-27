Айседора Дункан вышла на сцену босиком — и изменила весь танец. Её античный хитон, свободные жесты и абсолютная независимость стали началом новой хореографической эпохи. Она танцевала, как жила — и жила, как танцевала: нарушая правила, вдохновляя и оставаясь верной себе. На лекции ты узнаешь как Дункан повлияла на развитие танца в России и за её пределами, как её идеи были восприняты в культуре XX века, и как её ученицы продолжили развивать искусство выразительного движения. Лектор: Наталья Коршунова, кандидат искусствоведения, историк балета и танца, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Автор многочисленных статей и публикаций по истории хореографии XX века. Стоимость билетов: Полный билет — 350 рублей Льготный билет — 250 рублей