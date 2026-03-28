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i61 (Фёдор Оралов) — один из главных новаторов русского рэпа, основатель объединения DOPECLVBWORLD и бывший участник легендарного движения YungRussia. «Уже весной состоятся мои два больших сольных концерта. С меня особенная атмосфера путешествия в музыкальные вселенные i61. Будут как классическая, так и новая программа», — так описывает предстоящее выступление сам музыкант.
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