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Ай61 (i61)

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 9000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

i61 (Фёдор Оралов) — один из главных новаторов русского рэпа, основатель объединения DOPECLVBWORLD и бывший участник легендарного движения YungRussia. «Уже весной состоятся мои два больших сольных концерта. С меня особенная атмосфера путешествия в музыкальные вселенные i61. Будут как классическая, так и новая программа», — так описывает предстоящее выступление сам музыкант.

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