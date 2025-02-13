Винодельня AYA из Крыма — это молодое, но амбициозное винное хозяйство, которое делает ставку на органическое виноделие и уважение к терруару региона. - Название «AYA» выбрано в честь мыса Айя на южном побережье Крыма, символизирующего чистоту и природную гармонию. - Основная философия винодельни — создание аутентичных вин с минимальным вмешательством в природные процессы. - В производстве используются органические методы: отсутствие синтетических удобрений и пестицидов. - В 2022 году винодельня получила российский сертификат органического соответствия. Вина выпускаются как тихие (белые, розовые и красные), так и игристые - петнаты. Белые и розовые вина винифицируются в нержавеющих емкостях, а красные выдерживаются во французских дубовых бочках объемом 225 и 500 литров. Петнаты — игристые вина естественной ферментации — подчеркивают философию минимализма и натуральности. Главные виноделы: Дмитрий Кошевой и Виктория Селиванова — опытные специалисты, руководящие созданием вин AYA. Винный лист: 1. Evolution Сhardonnay 2023 (100% Шардоне) - белое сухое 2. Blush #3 (100% Каберне Фран) - экстра-брют розовое 3. Purity in merlot 2023 (100% Мерло) - розовое сухое 4. Purity in syrah 2023 (100% Сира) - розовое сухое 5. Purity in trinity 2023 (Пино Нуар 50%, Мерло 25%, Сира 25%) - розовое сухое 6. Blush #4 (100% Пино Нуар) - экстра-брют красное 7. Evolution pinot noir 2022 (100% Пино Нуар) - красное сухое 8. Purity in syrah 2023 (100% Сира) - красное сухое Ведущий дегустации - Александр Арфеев. Входит - 8 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв + 7 903 792 61 50