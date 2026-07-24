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Автомобильный фестиваль

автодром ADM Raceway, аэродром Мячково

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от 1500₽ до 1700₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Территория, где будут собраны лучшие трековые автомобили, готовые к гонкам — отличная возможность продемонстрировать всем свой проект. Организаторы предоставят участникам и зрителям максимум возможностей для полного погружения в мир автоспорта. Всех, кто посвятит эти незабываемые дни фестивалю, ждут выставочная площадка с тюнингованными автомобилями, полностью готовыми к гонкам; Time Attack — соревнование на лучшее время круга; Touge Battle — дуэльные заезды между быстрейшими участниками класса; Free Ride Battle — соревнования по мокрому дрифту в формате TOP 32, а также выбор TOP 10 самых стильных автомобилей фестиваля. На главной сцене фестиваля пройдут несколько увлекательных брифингов с известными гостями, где все желающие смогут задать вопросы и принять участие в обсуждении актуальных тем автоспорта. Все дни можно будет насладиться отборными блюдами и прохладительными напитками, сфотографироваться на фоне стильных автомобилей с эффектными девушками и оценить коллекции любимых брендов одежды с автомобильной тематикой. Билет на фестиваль даёт право доступа к заездам, выставке и зоне отдыха.

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