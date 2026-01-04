Международный групповой проект о балансе между желанием быть увиденным и потребностью оставаться невидимым. Куратор Альфредо Аревало Родригес представит проект о трансформации самовыражения в цифровую эпоху: от никнеймов и селфи до ИИ-аватаров. Художники из России, Казахстана, Латинской Америки, Мексики и других стран исследуют этот баланс между желанием быть увиденным и потребностью оставаться невидимым. Билет действует на все выставки в арт-центре. До 11 января вход на все выставки бесплатный:)