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Avatar Reveal - Pavilion и Embassy Wrong Biennale

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Международный групповой проект о балансе между желанием быть увиденным и потребностью оставаться невидимым. Куратор Альфредо Аревало Родригес представит проект о трансформации самовыражения в цифровую эпоху: от никнеймов и селфи до ИИ-аватаров. Художники из России, Казахстана, Латинской Америки, Мексики и других стран исследуют этот баланс между желанием быть увиденным и потребностью оставаться невидимым. Билет действует на все выставки в арт-центре. До 11 января вход на все выставки бесплатный:)

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