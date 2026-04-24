Киноклуб вслепую: интуитивный выбор фильма и разбор после просмотра. «Кот в мешке» — это формат лекции и кинопоказа, в котором фильм выбирается участниками прямо на встрече через метафоры и визуальные ассоциации. Название картины заранее неизвестно — это часть опыта совместного открытия фильма. В программе вечера: — интуитивный выбор одной из 5 авторских картин — просмотр фильма в камерной группе — обсуждение режиссёрских решений, визуального языка и смыслов — разговор о зрительском восприятии и способах смотреть кино внимательнее Возможные направления выбора фильма: философская притча, психологичный сюр или независимая чёрная комедия. Формат рассчитан на небольшую группу до 10 человек — для живого обсуждения и включённого участия каждого. Чай и кофе включены в билет. Снэки и напитки можно приносить с собой.