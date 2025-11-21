Авангард: финальная вечеринка этого года. Тебя ждут крепкий локальный лайн-ап и оригинальный декор. Мэйн откроет лайв проект с прогрессив техно. Продолжат диджей-сеты с нарастающей динамикой. Терраса — по классике, будет идти на одной волне. LINE UP: ANUSHKA / CANCELLED / DENIS KOSTITSYN / FARID ODILBEKOV / HIPUSHIT / KARL CHIX / MICHAEL DOP / ROMA PTASHENKO / SHSH! / SOFIA RODINA / ZAKAT LIVE