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Avantgarde: Final Event 2025

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Авангард: финальная вечеринка этого года. Тебя ждут крепкий локальный лайн-ап и оригинальный декор. Мэйн откроет лайв проект с прогрессив техно. Продолжат диджей-сеты с нарастающей динамикой. Терраса — по классике, будет идти на одной волне. LINE UP: ANUSHKA / CANCELLED / DENIS KOSTITSYN / FARID ODILBEKOV / HIPUSHIT / KARL CHIX / MICHAEL DOP / ROMA PTASHENKO / SHSH! / SOFIA RODINA / ZAKAT LIVE

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