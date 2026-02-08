Авангардная комедия
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Про событие
Шоу, где комики выступают со стендапом, а художник в реальном времени рисует картину по мотивам их выступлений, которая разыгрывается на аукционе сразу после выступления каждого комика. Сбор гостей в 18:00, начало в 19:00
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