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Атлантика. Галисия. Альбариньо

Смоленский бульвар, 15

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4400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Альбариньо — один из самых знаменитых сортов винограда из региона Галисия, Испания, и визитная карточка винодельческой зоны Риас-Байшас (Rias Baixas). Этот сорт высоко ценится за свою способность передавать свежесть, сложные ароматы и особенности терруара. В Галисии преобладает атлантический климат с мягкими температурами и высоким уровнем осадков, особенно в осенние и зимние месяцы. Это создаёт идеальные условия для выращивания Альбариньо, которому требуется влажная среда, но без экстремальных температурных перепадов. Океанское влияние привносит в вина свежесть и минеральность. Типы почв — гранитные с вкраплениями песка. Поговорим об основных стилистиках Альбариньо — солёный стиль (молодые и свежие), созревший фруктовый (выдержанные на осадке) и выдержанный в бочке. В сете — вина четырёх виноделен. Дегустация цикла «Новая волна виноделия в Испании». Винный лист: 1. Marco Real Albarino Lias 2021- белое сухое 2. Bodega Granbazan Fish & Co Albarino 2023 - белое сухое 3. AGW/D'mateo, Marola & Mass Albarino 2022 - белое сухое 4. Bodega Granbasan Etiqueta Verde Albarino Rias Baixas 2023 - белое сухое 5. Bodega Granbazan Etiqueta Ambar Albarino, DO Rias Baixas 2023 - белое сухое 6. Zarate, Albarino, DO Rias Baixas 2023 - белое сухое 7. Bodega Granbazan Limousin Albarino, DO Rias Baixas 2021 - белое сухое Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Резерв +7 903 792 61 50.

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