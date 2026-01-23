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Aspis

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

После выхода дебютного ЕР «The reason», группа ASPIS презентует его в стенах клуба. При поддержке: Сукрутина — Пост-бард-мета-нью-эйдж-панк-рок с элементами олдпопа с шугейзовым послевкусием и нотками 10-ых, где олдскульные гитарные соло и барабаны заставят вас погудеть и расслабиться, а чувственная и пылкая лирика вернёт тебе чувство первой влюбленности и страстной молодости. Атама — группа из тревожного сна

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