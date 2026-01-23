После выхода дебютного ЕР «The reason», группа ASPIS презентует его в стенах клуба. При поддержке: Сукрутина — Пост-бард-мета-нью-эйдж-панк-рок с элементами олдпопа с шугейзовым послевкусием и нотками 10-ых, где олдскульные гитарные соло и барабаны заставят вас погудеть и расслабиться, а чувственная и пылкая лирика вернёт тебе чувство первой влюбленности и страстной молодости. Атама — группа из тревожного сна