Большой сольный концерт Артура Кулакова и группы «Пост Парк». Две программы за один вечер: Артур сыграет акустику и презентует альбом «А1», а уже полным составом «Пост Парк» исполнят свои лучшие песни и, впервые живьём, композиции из альбома, который выйдет в этом году. Специальный гость: Олеся (Beeswax & Olesya).