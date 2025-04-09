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Про событие
Большой сольный концерт Артура Кулакова и группы «Пост Парк». Две программы за один вечер: Артур сыграет акустику и презентует альбом «А1», а уже полным составом «Пост Парк» исполнят свои лучшие песни и, впервые живьём, композиции из альбома, который выйдет в этом году. Специальный гость: Олеся (Beeswax & Olesya).
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