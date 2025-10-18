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Artplay: от заводских цехов до граффити-рейвов

на улице напротив выхода № 3 из Метро Курская Кольцевой линии

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Завершение:

от 1400₽ до 1550₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Отправляйся в самый эпицентр московского арт-авангарда, где граффити украшают стены бывших цехов, а в винтажных подвалах звучат лекции о современном искусстве. Здесь блеск дворянских усадеб сменился сначала на заводской грохот, и через лихие бандитские задворки этот район запестрел всеми возможными цветами, формами и фактурами стрит-арта. В этом уникальном месте современное искусство ведёт диалог с историей: здесь уличные художники с мировым именем создают свои работы на дореволюционных фабричных корпусах. Гуляя по территории Artplay ты отыщешь как легальные работы, так и бунтарский стрит-арт: обычно век его короток, ведь городские службы быстро его закрашивают. Выяснишь, почему старые кирпичные стены и заводские конструкции — идеальный фон для высказывания творцов городского андеграунда. О чём узнаешь: — как вышло, что за стеклянным фасадом Курского вокзала скрываются дореволюционные залы ожидания — почему завод «Манометр» в советское время называли «почтовым ящиком» — что за тайный космический сосед до сих пор работает рядом с креативным кластером — какое послание рабочие «Манометра» оставили в капсуле времени — почему самый опасный цех располагался прямо под крышей главного заводского корпуса А еще увидишь «галерею сопротивления», окажешься почти в Европе и разгадаешь современный облик шедевров мировой живописи, вдохновишься креативностью советских инженеров и тем, как москвичи отстояли городскую память. И обязательно поднимешься на крышу — чтобы любоваться красивой Москвой и вдохновляться ещё больше. Познакомишься с работами уличных художников с мировым именем и сам сможешь почувствовать себя творцом (и практика будет), научишься понимать современные художественные высказывания и отличать искусство от вандализма. Поймёшь, что стрит-арт не менее важен, чем то искусство, которое «живёт» в классических музеях. Начало: на улице напротив выхода № 3 из Метро Курская Кольцевой линии. Окончание: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр, 2 (15 минут пешком до метро Курская) Продолжительность: 2 часа.

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