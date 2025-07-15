[солдаут] Быстрые свидания
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Если ты тоже мечтаешь, чтобы твой партнёр однажды сказал тебе «давай поженимся», то приходи на «Быстрые свидания». Комики Атлант Нурпейс и Корюн Карапетян найдут для тебя вторую половинку. А даже если найти любовь не получится, то точно рассмешат! Но кто знает, может ты потом и свадьбу на сцене Brothers сыграешь...
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