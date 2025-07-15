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[солдаут] Быстрые свидания

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Если ты тоже мечтаешь, чтобы твой партнёр однажды сказал тебе «давай поженимся», то приходи на «Быстрые свидания». Комики Атлант Нурпейс и Корюн Карапетян найдут для тебя вторую половинку. А даже если найти любовь не получится, то точно рассмешат! Но кто знает, может ты потом и свадьбу на сцене Brothers сыграешь...

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