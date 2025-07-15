Если ты тоже мечтаешь, чтобы твой партнёр однажды сказал тебе «давай поженимся», то приходи на «Быстрые свидания». Комики Атлант Нурпейс и Корюн Карапетян найдут для тебя вторую половинку. А даже если найти любовь не получится, то точно рассмешат! Но кто знает, может ты потом и свадьбу на сцене Brothers сыграешь...