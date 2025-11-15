От экспрессионистского «Носферату» до киноверсий «Джейн Эйр» и нового фильма «Дракула: история любви», от викторианской романтики до элегантной классики с готическим налетом. На новой лекции Илектры Канестри поговоришь о драматичном и роскошном стиле готики на подиуме и в кино. Познакомишься с интерпретациями готики в коллекциях Christian Dior, Chanel и Max Mara, Valentino, Alexander McQueen и Versace, Elie Saab, Rodarte и Ann Demeulemeester и других дизайнеров и модных домов. Обсудишь самые успешные экранизации истории о Дракуле — от легендарного фильма Фрэнсиса Форда Копполы до последней версии от Люка Бессона, лучшие экранные интерпретации «Джейн Эйр», киноленты Тима Бертона и другие выдающиеся примеры готических картин. О лекторе: Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино, лектор Московского Музея Современного Искусства, а в прошлом — редактор и обозреватель Vogue, Elle, Cosmopolitan, Interni и РБК.