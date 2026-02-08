Artist talk «Мистерия Бепа» с художником Михаилом Рубанковым
Новослободская, 45Б
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
В рамках резиденции в «Артишоке» Михаил создавал проект под названием «Мистерия Бепа». Так кто же такой Беп? В рамках artist talk поговоришь о легендах Южной Америки, откуда взялись японские статуэтки «догу» и при чём здесь инопланетяне. В ходе беседы разберёшь, как создаётся мистификация в работах художника, с помощью каких инструментов создаётся сторителинг, какую роль играют текстовые элементы, а также узнаешь, почему Михаил выбирал крафтовую бумагу и мягкие материалы в качестве основного медиума. Событие проходит в рамках параллельной программы к выставке «С чистого листа»: https://kaverafisha.ru/moscow/events/s-chistogo-lista-311049
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