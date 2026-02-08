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Artist talk «И ... И» с художником Иваном Симоновым

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На встрече с Иваном Симоновым попробуешь сравнить два принципиально разных взгляда на мир: живой взгляд человека и алгоритмическую оптику искусственного интеллекта. Как истории из жизни превращаются в цифровые образы? Где проходит зыбкая граница между реальностью и её технологической интерпретацией? Иван поделится опытом взаимодействия с ИИ и расскажет, может ли цифровое пространство заменить мир природы. В ходе встречи также узнаешь, как документальная фотография и работа с масштабом помогают подсветить детали, ускользающие от людей в городской суете, и каким образом уличное искусство призывает случайного прохожего к рефлексии. Событие проходит в рамках параллельной программы к выставке «С чистого листа»: https://kaverafisha.ru/moscow/events/s-chistogo-lista-311049

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